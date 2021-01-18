В Орле полицейские поймали грабителя. Молодой человек силой отнял сумку с личными вещами у горожанки и был таков.Пострадавшая от рук грабителя пришла в полицию. Она рассказала сотрудникам райотдела, что новый знакомый, о котором не известно ничего кроме имени, силой забрал сумку. Заявительница описала полицейским приметы грабителя, оперативники взялись за его розыск. Грабителя удалось найти и задержать. Им оказался 25-летний орловец.- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), - сообщили корреспонденту \\"Комсомолки\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.По закону, любителю легкой наживы грозит до 7 лет тюрьмы.