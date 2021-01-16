Минувшей ночью на уборку Орла от снега вышли 63 машины спецавтобазы. Самосвалы, КДМы, трактора, погрузчики и грейдера очищали и вывозили снег.Причем, по информации пресс-службы Администрации города, упор должен быть сделан именно на вывоз снега. Особое внимание планировалась уделить Красному мосту и мосту Дружбы, улицам Розы Люксембург, 5 Августа, Комсомольской, Гостинной, 1-й Посадской, Тульской, Салтыкова-Щедрина, Ленина и Горького.Еще на 39 улицах снег пока вывозить не стали, но расчистили проезжую часть, отодвинув снег к обочинам.Таким образом прошла очистка дорог на следующих улицах: Узловой, Половецкой, 6-ой Орловской дивизии, Лужковской, Степной, Менделеева, Тимирязева, Заречной, Афонина, Лескова, Матвеева, Игнатова, Октябрьской, Городской, Нормандии-Неман, Тургенева, Брестской, Полесскую, Мостовой, Васильевской, Алроса, Зеленина, Емлютина, Раздольной, Михалицина, Металлургов, Рощинской, Пушкина, Ливенской, Советской, 1-ой и 3-ей Курской, переулках Новосильском и Трамвайном, бульваре Молодежи, на Наугорском и Карачевском шоссе, площади Комсомольскойи Поликарпова.