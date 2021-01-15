Уходящая рабочая неделя в Орле и Орловской области выдалась по-настоящему зимней: метель, сильный снегопад и холод. Грядущие выходные напомнят жителям региона о крещенских морозах. Публикуем полный прогноз погоды на 16 и 17 января 2021.По данным Росгидрометцентра, в субботу, 16 января, днем в Орле ожидается облачная погода и небольшой снег. Северо-западный ветер несильный, всего 3 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут -10 градусов мороза, а ночью похолодает уже до – 19 градусов. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.В воскресенье, 17 января, днем температура будет уже – 16 градусов мороза, а ночью опустится уже до рекордных этой зимой – 25. В течение дня синоптики прогнозируют облачную погода без снега. Ночью также облачно, но уже с прояснениями. Ветер северо-западный, 2 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.