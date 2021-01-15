В конце июля 2021 года в Орле должен был появиться детский сад (ясли) в 909 квартале на улице Планерной. Однако пока есть вероятность, что подрядчик не успеет достроить его в срок. Причина – много времени ушло на перенос со строительной площадки семи кабелей. Их владельцев пришлось долго искать.По словам руководителя подрядной организации, сейчас идет отставание на один месяц. Кроме того, не полностью освоен аванс на проведение работ. Теперь заказчик строительства - МКУ «УКС города Орла» - направил письмо в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Орловской области и выставил подрядной организации претензии.Сейчас на объекте продолжаются работы. Здесь трудятся 17 каменщиков, которые должны завершить кладку за неделю. До конца февраля подрядчик планирует поставить окна и противопожарные двери. После закрытия коробки будет привезена котельная.За организацию вступились члены облсовета.- Позиция подрядчика вызывает уважение. Он говорит, что объект достроит, даже если выйдет в убыток. Объем уже проведенных работ вселяет оптимизм, - подчеркнул Михаил Вдовин, вице-спикер Орловского облсовета.СПРАВОЧНОСтроящийся детский сад в 909 квартале рассчитан на 80 детей. График работы — пять дней в неделю с 7.00 до 19.00. Количество персонала: 20 человек в смену, всего 27 работников.