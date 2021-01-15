В Орловской области наращиваются темпы вакцинации от коронавируса. По данным на 14 января, прививку «Спутником V» сделали уже 1037 человек, из них 454 – завершили вакцинацию, то есть им введена вторая часть дозы (ее делают на 21 день после первой).В настоящее время в регионе действуют 7 прививочных пунктов, однако на следующей неделе их будет работать уже 14. Они будут организованы не только не только в Орле, Ливнах и Мценске, но и в районных больницах.Напомним, орловцы могут дистанционно записаться на вакцинацию. Сделать это можно на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области» или телефону 122.- Записываться на вторую прививку от коронавируса не надо. После введения первой дозы вакцины на 21 день поликлиника автоматически оповещает пациента о необходимости ввести вторую часть вакцины, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.