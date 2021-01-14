Сегодня, 14 января, в Орле состоялось совещание членов горсовета с генеральным директором «РИЦ». В центре внимания очередное нововведение для общественного транспорта – стационарные валидаторы для оплаты проезда.Подобные устройства можно встретить в автобусах, троллейбусам и трамваях многих российских городов. Например, в Санкт-Петербурге. Здесь пассажиры прикладывают свои проездные билеты или банковские карты к валидаторам на входе. Они расположены прямо на поручнях. При этом кондуктор тоже имеется: он собирает оплату «наличкой» и следит за «зайцами».Точная дата появления таких валидаторов в Орле пока не называется. «РИЦ» еще предстоит провести все необходимые расчеты для внедрения системы.- Повышение тарифов для населения при этом не планируется, - пояснил генеральный директор «РИЦ» Виктор Павлюк.