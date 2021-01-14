Сегодня, 14 января, в Орле на заседании регионального штаба обсудили меры борьбы с коронавирусом. Санитарно-эпидемиологические требования в области продолжают нарушаться. Расплачивается за это орловцам приходится не только здоровьем, но и рублем.По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, вынесено 127 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение масочного режима и других правил эпидемиологической безопасности. Общая сумма штрафов по ним - почти 3,2 млн рублей.При этом на рассмотрении в судах находится 75 дел об административных правонарушениях, производства по ним еще не окончены.- С 2 по 10 января проверено 245 объектов на территории 13 муниципальных образований. Нарушения требований установлены на 78 из них, - сообщил глава ведомства.