Житель Верховского района предстал перед судом за комментарий в соцсетях. 31-летний мужчина не выбирал выражения, затрагивая религиозную тему.Как установили следователи, в апреле 2020 года орловец разместил в одном из сообществ социальной сети «ВКонтате» комментарий, в котором проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувств верующих.- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.Теперь орловцу предстоит выплатить штрафа в размере 75 тысяч рублей.