В Орле началось расследование дела о смерти 7-летнего ребенка. Мальчик скончался после хирургической операции 4 января 2021 года. Родители убеждены, что причиной стала врачебная ошибка и неправильно поставленный диагноз.Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области, родители ребенка неоднократно обращался в больницу из-за жалоб сына на боли в животе. Его самочувствия ухудшалось, но причина не была диагностирована своевременно. В последующем мальчику сделали операцию, но он скончался в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.