В Орле продолжают устранять последствия большого снегопада, накрывшего город днем 13 января. Ночью на очистку улиц вышли 35 уборочных машин спецавтобазы, утром к ним присоединились 100 сотрудников коммунальной службы.За ночь на посыпку дорог израсходовали 319,4 тонн пескосоляной смеси. Снег вывозится на специальную площадку складирования в 909 квартал. Однако глава города Юрий Парахин качеством работ пока остался не доволен.- Я бы оценил уборку города на «тройку», потому что к утру были слабо убраны тротуары, остановки общественного транспорта, подъезды к остановкам общественного транспорта. Сегодня этим и занимаемся. Я думаю, что к вечеру ситуация значительно улучшится, - прокомментировал мэр.Юрий Парахин также обратился к жителям города и попросил не оставлять сегодня ночью автомобили вдоль дорог, чтобы дать возможность коммунальным службам убрать и вывезти снег.