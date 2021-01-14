Накануне, 13 января, в Орловской области зафиксировали сразу два случая мошенничества по телефону. Причем в обоих случаях сумма, которую заполучили злоумышленники, более чем значительная.В Орле лже-сотрудники кредитных организаций убедили 61-летнего мужчину перевести деньги на якобы безопасный счет. Действовали мошенники следующим образом: сначала позвонили орловцу, представили сотрудниками банка, назвали его по имени. Затем сказали, что злоумышленники могут оформить на него кредит.Мужчина, конечно, же начал волноваться, суетиться. Это было на руку звонившим. Они убедили его – чтобы мошенники его не обчистили, нужно само взять кредит на 200 тысяч рублей (при этом сотрудникам банка не рассказывать эту предысторию) и перевести деньги по указанному им счету. Так орловец и поступил. Итог – деньги потеряны, кредит оформлен.Второй случай произошел во Мценском районе с 66-летней пенсионеркой. Ее звонившие убедили, что сотрудники банка решили устроить махинации с ее счетом и их нужно вывести на чистую воду. Женщина согласилась и действовала по инструкции: сняла 118 тысяч рублей и через банкомат перевела на указанный счет. Ей сказали, что деньги автоматически вернутся, а потом уговорили еще и на кредит, благо в банке настоящие сотрудники объяснили женщине, что ее обманули.Сейчас по обоим случая ведется расследование.- Для маскировки мошенники под видом сотрудников банков все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (8-800, 8-495, 8-499). Не торопитесь следовать инструкциям неизвестных людей, полученным посредством телефонного звонка, СМС или через мессенджер. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код, брать кредит и переводить деньги на номера телефонов сотовой связи, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.