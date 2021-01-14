В Орле работают 24 автобуса для людей на инвалидных колясках. Маломобильные группы населения в облцентре обслуживают по 16 маршрутам.Как сообщает пресс-служба администрации Орла, часть автобусов низкопольные, а часть оснащена специальными подъемниками. Рассказываем, сколько автобусом и на каких маршрутах доступны для колясочников.На маршруте №1 «Станция Лужки – ул. Часовая» работает 1 автобус для людей на инвалидных колясках. Маршрут №5 «Мегакомплекс ГРИНН – поселок Булгаково» обслуживают два соответствующих автобуса.От Зареченского микрорайона до Северного маломобильные граждане смогут добраться на двух маршрутках №6М «ул. Алроса – санаторий «Лесной» и №9 «Микрорайон «Зареченский» – санаторий «Лесной» (1 автобус).Также один оборудованный автобус курсируют по маршруту №8 «Мегакомплекс ГРИНН – Наугорское шоссе».Полный список маршрутов следующий:№10 «ОАО «Северсталь-метиз» - Наугорское шоссе» (1 автобус);№11 «Спецавтобаза – Веселая слобода» (2 автобуса);№14 «ул. Планерная – Наугорское кладбище» (1 автобус);№15 «Спецавтобаза – завод «Живмаш» (2 автобуса);№16 «ул. Планерная – ОАО «Северсталь-метиз» (2 автобуса);№20 «Микрорайон «Зареченский» – ул. Космонавтов» (1 автобус);№26 «ул. Часовая – санаторий «Лесной» (1 автобус);№28 «Мегакомплекс ГРИНН – ул. Цветаева» (1 автобус);№47 «Госуниверситет-УНПК – пер. Южный» (2 автобуса);№48 «Госуниверситет-УНПК – пер. Южный» (2 автобуса);№60 «Веселая Слобода – Железнодорожный вокзал» (2 автобуса).