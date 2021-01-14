За минувший 2020 год в Орле обворовали 42 гаража в гаражно-строительных кооперативах. Больше всего случаев зафиксировано в Советском районе (15 краж). На втором месте Заводской район (13), на третьем Железнодорожный (9) и на последнем Северный (5).2021 год также успел обновить статистику. У автомобилиста из Советского района 6 января сняли с машины колеса. Воришек сейчас ищет полиция.- В большинстве случаев злоумышленники действуют подбором ключей к замкам, взломом запорных устройств. Анализ показывает, что практически каждый второй хозяин гаража использует замок устаревшего типа, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.