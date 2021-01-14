В среду, 13 января, вблизи бульвара Победы в Советском районе Орла произошла авария с участием пешехода. Под машину попала 21-летняя девушка.ДТП случилось в районе трех часов дня возле дома №35 по Октябрьской улице. 37-летний водитель «Фольксваген Джетта» ехал в сторону Пионерской, когда перед ним появилась пешеход. Отметим, девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.- В результате девушка получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.