31-летнему жителю Свердловского района в скором времени придется ответить за свои слова. Мужчина во всеуслышание оскорблял прокурора во время заседания суда. На нем он выступал в качестве обвиняемого по уголовному делу.Теперь орловец заработал себе еще одно уголовное дело. На этот раз по статье 297 (Неуважение к суду). Его возбудил Следственный комитет Орловской области.По данным следствия, инцидент в суде произошел в ноябре 2020 года в зале Орловского областного суда.- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.