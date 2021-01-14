В Орле в ближайшее время должно заработать здание школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в декабре 2020 года после капитального ремонта, однако сроки сдвинулись.Как пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в процессе ремонта возник ряд сложностей из-за возраста здания. Поэтому пришлось внести изменения в проектно-сметную документацию. Сейчас работы уже завершены, идет подготовка к вводу в эксплуатацию.- В результате получилось практически новое здание. Отмечу, что здесь предусмотрено размещение 10 классов-комплектов, в которых планируется обучение 150 детей. Вся необходимая мебель и оборудование закуплено. Дети будут учиться в комфортных условиях, - сообщил Андрей Клычков.Отметим, на реконструкцию здания из бюджета области выделено более 24 миллиона рублей. На эти средства был проведен ремонт стен, утепление фасада, восстановление кровли, внутренняя отделка помещений, устройство подъемников для маломобильных учащихся, монтаж лифта на 2 этаж и полная замена инженерно-технических систем. Также подведено водоснабжение во все учебные аудитории.