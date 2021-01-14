В среду, 13 января, возле поселка Нововолкововский Мценского района произошла авария. На заснеженной дороге не смогли разъехаться две иномарки – «Митсубиси» и «Ниссан».Авария случилась в самый разгар метели, в половине пятого вечера. 58-летний водитель «Митсубиси» ехал по автодороге Южный подъезд к Мценску и в районе 1 километра врезался в «Ниссан». Специалисты Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.К месту аварии прибыли сотрудники полиции и МЧС.- В результате ДТП две пассажирки автомобиля «Ниссан» (женщины 53-х и 30 лет) получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.