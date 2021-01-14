В Орле продолжают бороться с последствиями сильного снегопада и метели, которые пришли в регион накануне. Сегодня ночью, 14 января, на улицы обцентра вышли 35 снегоуборочных машин спецавтобазы.Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в утреннюю смену на расчистку тротуаров и остановочных павильонов выйдут 100 сотрудников коммунальной службы. Вывоз снега начнется после окончания снегопада.- Сперва очистим центральные магистрали, затем второстепенные дороги и улицы частного сектора. Постараемся сделать все возможное, чтобы жители Орла не почувствовали на себе последствий этой метели, - пояснил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.