15 января в Орле пройдет ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». Побывать на нем можно в онлайн-формате в группе Орловского городского центра культуры во «Вконтакте».На этот раз цель акции – помочь 13-летнему Даниле Бабкину. Мальчик незрячий, но очень активный и творческий. Он постоянный участник всевозможных конкурсов, литературных вечеров и театральных школьных постановках.- Однако для продолжения учебы и общения со сверстниками ему необходим компьютер со специальной звуковой программой. Стоит он 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Орла.КАК ПОМОЧЬ ДАНИЛЕ?Реквизиты банковского счета для переводов:Банк получателя ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8595 ПАО СБЕРБАНККор/счет банка30101810300000000601БИК банка 045402601КПП банка 575202001ИНН 7707083893Счет получателя 40817810247002323779Ф.И.О. получателя БАБКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА