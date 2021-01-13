Погода в Орловской области в ближайшие сутки не изменится. Пришедшие вечером 12 января сильный ветер и снег продолжат вносить свои коррективы в жизнь орловцев и в четверг, 14 января.По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21 час 14 января на территории региона будет облачно. Ночью сильный снег, местами метель. Температура воздуха в темное время суток от -8 до -13 градусов мороза. Ветер восточный 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 20 м/с.Днем снег будет уже не таким обильным, но на дорогах возможны снежные заносы. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью от 6 до11 м/с. Температура от – 4 до – 9 градусов.