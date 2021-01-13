Сегодня, 13 января, в райцентре Свердловского района выпивший водитель протаранил дорожное ограждение. Итог – один человек попал в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение.Инцидент произошел в районе двух часов ночи на улице Ленина в Змиевке. 30-летний водитель автомобиля «Ниссан Максима» направлялся в деревни Разбегаевка. В районе 4 километра он не стравился с управление, съехал с дороги и врезался в ограждение.На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и бригада 32-ой пожарно-спасательной части.- В результате ДТП 20-летний пассажир получил телесные повреждения. Он был доставлен в орловскую областную клиническую больницу. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.