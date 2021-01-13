С 1 января 2021 года в Орловской области изменились реквизиты для оплаты государственной пошлины. Автомобилистов призывают быть внимательнее при заполнении соответствующих документов и переводе денег.Напомним, речь идет о госпошлине при регистрации машины, выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности при внесении в его конструкцию изменениями, а также при проведении экзаменов на водительские права и выдачу соответствующего удостоверения.- При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг оплата государственной пошлины со скидкой 30% доступна только физическим лицам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.