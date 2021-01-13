В Зареченском и Болховском микрорайонах Орла началась подготовка к открытию катков. Управляющая компания «Орелжилэксплуатация» сейчас обустраивает площадки для катания. Оценить качество льда можно будет уже в ближайшее время.По словам специалистов организации, при благоприятных погодных условиях, на подготовку потребуется несколько дней.- Это наш подарок орловцам. В многоквартирных домах, откуда берется вода для залитая катка, производился замер до и после начала работ. Затраты на организацию зимнего развлечения не лягут на плечи жителей, - прокомментировали в «Орелжилэксплуатации».