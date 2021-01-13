В 2021 году в Ливнах должна появиться новая детская поликлиника. В ближайшее время в райцентре начнется строительство. Об этом во время онлайн-брифинга с журналистами рассказал глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.По словам чиновника, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских организаций в этом году выделено более 570 млн рублей.- Все предварительные работы, связанные с оформлением документации, почти завершены. Поликлинику в Ливнах планируется построить до конца года, - пояснил Иван Залогин.В целом строительство будет проходить в рамках новой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», рассчитанной до 2025 года. За этот период на ремонт, строительство и оснащение оборудованием и техникой медицинских организации будет направлено более 3 млрд 232 млн рублей.За пять лет 26 орловских больниц должны капитально отремонтировать и 283 единиц оборудования.