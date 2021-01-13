В Ливнах полицейские установили личность подозреваемого, оставившего женщину без денег на банковском счете. Причем сделал он это оригинально – нашел потерянный телефон, перевел себе 8 тысяч рублей через мобильное приложение, а потом вернул мобильник владелице.Орловчанка обрадовалась тому, что гаджет снова с ней. В итоге мужчина получил деньги и за то, что вернул телефон. Тогда женщина еще не знала, что ее денежные запасы уже значительно уменьшились. Уведомления о списании средств с карты она увидела только после того, как включила мобильник.- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний ливенец. Он не стал отрицать свою причастность исчезновению денег со счета потерпевшей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.