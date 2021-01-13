В апреле 2021 года в Орле на базе Перинатального центра НКМЦ им. Круглой должен заработать центр ЭКО. Его появление позволит сделать более доступной репродуктивную процедуру для семей с бесплодием.По словам руководителя Департамента здравоохранения Ивана Залогина, центр планировалось открыть еще в прошлом году, но средства из бюджета перераспределили на борьбу с коронавирусом. Поэтому начало его работы отложили на 2021 год.Сейчас в центре идет комплектация оборудованием и оснащение соответствующей мебелью. Само помещение уже готово, подобран и штат сотрудников.- После начала работы центра вспомогательных репродуктивных технологий будет рассмотрен вопрос об увеличении объемов оказания данного вида медицинской помощи, что позволит повысить доступность процедуры ЭКО для семей Орловской области, страдающих бесплодием, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.