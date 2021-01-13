Сегодня ночью, 13 января, на 135 километре трассы «Орел-Тамбов» перевернулся автомобиль. В аварии пострадали четыре человека, среди которых 12-летняя девочка.ДТП случилось в половине первого ночи. 32-летний водитель «Дэу Матиз» ехал со стороны города Ливны в направлении Орла. В какой-то момент он не справился с управлением и машина вылетела с дороги, а затем перевернулась.- В результате ДТП водитель и три пассажирки 12-летняя девочка и две 21-летние девушки получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.