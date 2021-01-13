Сегодня, 13 января, в Орле прошел первый в 2021 году онлайн-брифинг руководителя регионального Департамента здравоохранения с журналистами. В центре внимания – вакцинация от коронавируса.По данным Ивана Залогина, на данный момент прививки «Спутником V» сделали уже более 700 человек. В настоящее время действуют 7 прививочных пунктов, однако на следующей неделе их будет работать уже 14.В декабре в Орловскую область поступило 1300 доз вакцины. Сейчас из них осталось 600, но в ближайшие дни израсходуют и их. Список желающих сделать прививку уже составлен.- Сегодня мы также ожидаем поступления порядка 1300 доз вакцины, а до понедельника в регион планируется поставить более 9000 доз. Всего до 1 марта совокупно мы ожидаем поставку более 33000 доз вакцины от коронавируса, - пояснил Иван Залогин.Орловцы могут дистанционно записаться на вакцинацию. Сделать это можно на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области» или телефону 122.