Во вторник, 12 января, в администрации Орла прошла встреча главы города с жителями дома №54 по улице Металлургов. Их двор в 2020 году должны были благоустроить, а в итоге раскопали и бросили.Недобросовестный подрядчик сорвал сроки работ, поэтому контракт с ним разорвали, а придомовую территорию законсервировали до весны. С наступлением нового сезона ее должен доделать уже новый подрядчик.- Мэр поручил до 1 апреля 2021 года найти благонадежного подрядчика и заключить с ним муниципальный контракт. Завершить работы предстоит в максимально короткие сроки — за 2 месяца, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.