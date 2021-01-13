Во вторник, 12 января, в Хотынецком районе произошла серьезная авария. На 45 километре автодороги Р-120 «Орел-Брянск» столкнулись легковой автомобиль и фура с полуприцепом. ДТП унесла жизнь 47-летнего мужчины.Как сообщили «Комсомолке» в Госавтоинспекции по Орловской области, авария случилась в половине восьми часов вечера. Иномарка «Фольксваген Поло» выехала на встречку, где и попала под большегруз.На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и спасатели. Однако спасти жизнь водителя легковушки не удалось. Он скончался на месте ДТП.