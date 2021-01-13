В Орловской области продолжают решать проблемы «мусорной реформы». В этом году контейнерные площадки для сбора бытовых отходов появились еще в трех сельских поселениях. Правда, после обращения в суд.Речь идет о Апальковском, Бельдяжском и Кривчиковском сельских поселениях Кромского района. В населенных пунктах расположенных здесь специальных площадок для мусора не было. Прокуратура усмотрела в этом в нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Итог – исковое заявление в суд на сельские администрации и администрацию Кромского района.- Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на органы местного самоуправления были возложены обязательства по организации площадок ТКО. В настоящее время решения суда исполнены, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.