Орловские полицейские задержали двух мужчин, обворовавших комнату жительницы села Никольское (Должанский район). 48-летняя женщина забыла закрыть дверь на ключ. Этим и воспользовались воришки.Вернувшись затемно домой, хозяйка не нашла на месте ноутбук, аудиоколонки и мобильник. Неизвестные «гости» забрали с собой даже продукты. Общая сумма ущерба, по словам женщины, более 25 тысяч рублей.- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых – жителей Должанского района 51 года и 34 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Подозреваемые не стали отрицать свою причастность к краже. Сейчас они под подпиской о невыезде, похищенное изъято.