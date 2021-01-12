В Орловской области продолжает работу социальная гостиница для мам, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Ее организовали на базе Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский».В гостинице 10 мест для пребывания женщин с детьми. В ней есть общие комнаты бытового назначения, жилые комнаты и зона психологической разгрузки. Все услуги бесплатны.Услугами организации могут воспользоваться беременные женщины, мамы с новорожденными, также несовершеннолетние беременные и мамы. Им предоставляются социальную, психологическую, правовую и медико-консультативную помощь.- Гостиница работает в рамках проекта «Заботливая Орловщина» на грант Фонда поддержки детей. В 2020 году ее услугами воспользовались 12 мам, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.Узнать подробную информацию и обратиться за помощью можно по круглосуточным телефонам 8 (4862) 77-99 -44 или 8-800 -2000 -122.