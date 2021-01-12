В Орле перед судом предстали члены организованной преступной группой, содержавшей подпольный игровой клуб. Четверо компаньонов организовывали с марта 2018 года по май 2019 азартные игры на игровых автоматах и компьютерах.Теперь в зависимости от роли каждого из подельников им предстоит заплатить штраф от 150 до 400 тысяч рублей.- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей города Орла. Они признаны виновными в совершении преступлений по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.