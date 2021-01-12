В 2021 году в Орловской области Центры занятости населения планируют трудоустроить на оплачиваемые общественные работы 750 человек. Им предложат такие специальности как: интервьюер, оператор связи, почтальон, сортировщик, контролер и подсобный рабочий.В Орле новых работников будут ждать в call-центрах, в муниципальной хозяйственной службой учреждений культуры Орла и на предприятии электронной промышленности.Также январе безработных задействует на благоустройстве территории Дубовицкого сельского поселения в Малоархангельском районе.- Уже сейчас имеется более 50 рабочих мест. В 2020 году в оплачиваемых общественных работах приняло участие почти 570 человек, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.Напоминаем, в регионе работает Интерактивный портал управления труда и занятости. Здесь размещен банк вакансий в Орловской области. Для поиска специальностей не нужна регистрация, можно просто вбить в поисковой строке профессию и система выдаст все имеющиеся предложения работодателей.