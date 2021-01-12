В Орловской области продолжают анализировать, в каких сферах работы люди заражаются коронавирусом чаще всего. Региональный Роспотребнадзор привел данные, по распространению заболевания за новогодние праздники.По информации главы ведомства Александра Румянцева, за последнюю календарную неделю больше всего случаев заражения коронавирусом фиксируется среди медицинских работников. В общей структуре заболевания их 22,3%.Далее идут государственные служащие. Их среди новых зафиксированных случаев коронавируса 10,5%. На третьем месте работников промышленных предприятий (8,8% из общей структуры). На четвертом месте - работники офисов банков (6,9%).Жителям региона напоминают, что на рабочем месте нужно быть особенно бдительными: чаще мыть и обрабатывать руки, проветривать помещения, не забывать про ношение маски, держать с коллегами и посетителями социальную дистанцию.