В Орловской области решивший продолжить отмечать праздники мужчина, пошел на воровство ради приобретения алкоголя. Он молча зашел в дом соседей, спокойно взял со стола телефон за 15 тысяч рублей и вышел.Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Свердловского района. В момент кражи в доме находились дети, на глазах которых орловец и забрал мобильник. Их родители в это время были в сарае с животными и хлопотали по хозяйству. Узнав от детей о названном госте, они вызвали полицию.- В ходе разговора с полицейскими мужчина сознался в совершенном преступлении. Он указал место, где спрятал телефон. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.