На Орловскую область надвигается метель с сильным ветром. Местами его порывы будут достигать 19 м/с. Стихия даст о себе знать уже сегодня вечером 12 января.По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода начнет менять с девяти часов вечера и достигнет максимума днем 13 января.В этот период на территории Орловской области будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег. Утром и днем он уже усилится, местами превратится в метель.Ветер ожидается восточный. Ночью его скорость будет достигать от 7 до 12 м/с, днем от 9 до 14, а местами от 14 до19 м/с.Синоптики прогнозируют температура воздуха ночью от – 6 до -11 градусов, днем от -5 до -10 градусов.- Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - сообщает пресс-служба ведомства.