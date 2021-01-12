Во время новогодних праздников в Орловской области прошел пятый межрайонный турнир по хоккею в валенках. Подобные соревнования проходят в трех регионах России, два из которых в Сибири.Игра прошла в Нарышкино. На льду в валенках и с клюшками встретились команды из Сосковского, Урицкого и Шаблыкинского района. В роли вратарей и нападающих были руководители муниципалитетов.Старт состязаниям на правах принимающей стороны дал замглавы Урицкого района Александр Герасиков. В первом и втором матче победу одержала сборная Урицкого района.- Финальные игры межрайонного турнира предположительно состоятся в конце января, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.