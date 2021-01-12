В Орловской области создали Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив. Решение об учреждении автономной некоммерческой организации было утверждено Распоряжением Правительства области №851-р от 30 декабря 2020 года.В 2021 году Ресурсному центру должны выделить из регионального бюджета 3,5 млн рублей субсидий.- Основной вид деятельности Центра - организация комплекса мероприятий по развитию волонтерской деятельности, поддержке социально значимых гражданских инициатив и профилактике деструктивных явлений в молодежной среде, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.Учредителем организации является Администрация губернатора и Правительства Орловской области.