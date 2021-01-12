В Орле готовятся к новому сезону ремонта городских улиц. В этом году в облцентре запланировано привести в порядок десять дорог, общей протяженностью шестнадцать с половиной километров.Одна из них – дорога на Паровозной улице в Железнодорожном районе. Подрядчик для ее ремонта уже найден. Им станет ООО «Дорожное предприятие №1». Городская администрация заключила с этой фирмой контракт на 53 миллиона 280 тысяч рублей.- Общая протяженность для ремонта — 1,935 км. Как и прочие объекты, улица Паровозная обретет новое покрытие как на проезжей части, так и на тротуарах, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.