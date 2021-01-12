В понедельник, 11 января, в Советском районе Орла на Наугорском шоссе такси сбило женщину-пешехода. Авария произошла прямо под зеленый сигнал светофора, когда орловчанка переходила дорогу.ДТП случилось в районе трех часов дня недалеко от дома №62. Автомобиль «Лада-Ларгус» под управлением 50-летнего водителя ехал в сторону улицы Цветаева. Избежать столкновения не удалось, женщина получила травмы.- 57-летняя пешеход с места происшествия была доставлена бригадой скорой помощи в приемное отделение орловской областной клинической больницы. После осмотра и медицинской помощи отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.