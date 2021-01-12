В Орле взяли под стражу 38-летнего жителя облцентра. Его подозревают в убийстве, произошедшем в одном из дворов Заводского района.Напомним, 10 января в ходе потасовки погиб 31-летний мужчина. Его тело с несколькими ножевыми ранениями обнаружили рано утром. Вскоре следователи и сотрудники полиции выяснили личность возможного убийцы. Он был задержан по горячим следам в тот же день.Как сообщает телеканал «Первый областной», вероятной причиной конфликта мужчин могло стать соперничество за женщину. По предварительным данным Следственного комитета, в основе трагедии личные неприязненные отношения.- Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.