В Орловской области продолжает остро стоять вопрос с лечением больных коронавирусом в стационарах. По данным на утро 11 января, свободными остаются только 296 мест «красной зоны». При этом ежедневно выявляется более сотни новых случаев заражения.Всего на данный момент в регионе развернуто 1836 коек. Продолжается создание дополнительных мест. К приему пациентов с коронавирусом сейчас готовят Мценскую и Нарышкинскую ЦРБ.Так, в Мценске к уже имеющимся 50 местам добавят еще 80 коек. В Нарышкино появятся 60 коек с возможным увеличением еще на двадцать.- Здесь уже проведен основной объем строительных работ, отделения для ковид-пациентов практически готовы, закуплена необходимая мебель, кровати и так далее. Такими же активными темпами идет перепрофилирование и в Мценской ЦРБ. Начали замену канализационных труб, устанавливают перегородки, закупили кровати, мебель, - сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.По словам главы региона, запуск планируется в ближайшее время.