В понедельник, 11 января, в Советском районе Орла произошло ДТП с наездом на пешехода. Недалеко от областной администрации под машину попала 62-летняя женщина.Авария произошла в районе пяти часов вечера в районе дома №45 по улице Ленина. Пешеход переходила дорогу со стороны Дворца пионеров по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент со стороны Брестской ехала «Лада-Ларгус».51-летний водитель не успел резко затормозить и задел женщину.- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и доставлена в приемное отделение областной клинической больницы. После осмотра и медицинской помощи отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия.