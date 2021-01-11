Сегодня, 11 января, в Северном районе Орла заработал новый корпус детского сада №93 на Родзевича-Белевича. Первыми смогли оценить его комфорт 30 малышей. Еще 52 детям придется пока подождать – их родители еще оформляют документы и медсправки.Всего детский сад рассчитан на 155 малышей в возрасте до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет. Группы полностью скомплектованы. Допуск получили 103 воспитанника.- Новый корпус детского сада №93 был построен в рамках реализации национального проекта «Демография». Его открытие состоялось 4 января. В детском саду уже воспитываются 263 ребенка, - сообщает пресс-служба администрации Орла.