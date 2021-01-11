В Ливенском районе местная жительница осталась без надувной лодки, оставив ее в подъезде на ночь. Водный транспорт за 10 тысяч рублей быстро нашел нового «владельца» и был продан.Выйдя утром из квартиры, женщина уже не нашла свою лодку. За помощью она обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, к краже причастен 21-летний житель Ливен. Он заглянул в чужой многоквартирный дом ночью и решил прихватить с собой случайную находку.- Данный молодой человек также причастен еще к нескольким имущественным преступлениям. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.