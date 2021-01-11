В этом году в Орле должны преобразиться 45 дворов. Их ремонт начнется весной, а пока идут электронные торги по выбору подрядных организаций. С фирмами по ремонту городские власти определились по 13 придомовым территориям, с девятью из них – сегодня.Благоустройством дворов дома №274 по Комсомольской улице, дома №28 по Московской, и домов № 16, 18 и 20 по Силикатной улице займется ООО «СК «Монолит». Общая стоимость контрактов с фирмой — 10,9 млн рублей.Территорию возле дома №20 по улице Машкарина за 2,5 млн рублей отремонтирует ООО «ТСК Альянс». Работы должны завершить до 20 июня.Двор на Московском шоссе, 17а будет приводить в порядок ИП Аветисян. Стоимость работ здесь оценили в 733,3 тысяч рублей. Срок исполнения - до 15 мая.Двор дома №191 по Комсомольской улице будет отремонтировать ООО «Мир Строительной Техники». Благоустройство должны закончить до 25 мая.Еще одна территория – двор на Комсомольской, 386 – досталась ИП Ткаченко. Работы за 823,6 тысяч рублей планируют завершить до 15 мая.- Кроме того, на данный момент в торгах находятся еще 14 дворовых территорий, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.