В Орловской области новогодние праздники прошли без серьезных нарушений порядка и ЧП. Более того, число хулиганств, случаев распития алкоголя в общественных местах и тишины в ночное время сократилось.По данным озвученным начальником регионального УМВД России Юрием Савенковым на совещании областного правительства, за 10 дней нового года за мелкое хулиганство к ответственности привлекли 34 человека (аналогичный период прошлого года – 41), за распитие алкоголя в общественном месте – 147 (в 2020 году - 168), за появление в общественном месте в состоянии опьянения – 59 (в 2020 году- 91).За нарушение тишины и покоя в ночное время оформлено 23 административных протокола. Кроме того, в сравнении с прошлым годом два раза было меньше краж из квартир.- В новогоднюю ночь для обеспечения правопорядка в местах массовых гуляний орловцев было задействовано более 400 сотрудников полиции и 46 представителей народных дружин, казачества, частных охранных организаций. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено, - подчеркнул Юрий Савенков.