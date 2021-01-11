В Орловском районе случайное знакомство и поход в гости едва не обернулся трагедией для 38-летней женщины. Новый приятель пригласил ее к себе домой отметить встречу, однако отпускать он ее не собирался.Как выяснилось позже, 51-летний хозяин жилища уже был ранее судим. Когда дама решила покинуть дом, он набросился на нее и стал бить обухом топора. Затем отобрал документы, наличные деньги, банковскую карту и телефон. В какой-то момент женщина смогла вырваться и добежать до соседей.Прибывшие на место происшествие полицейские обнаружили дом запертым. Дебошира на месте не было. Его нашли пьяным на следующий день на улице в соседней деревне Орловского района.- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.